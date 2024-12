Real-Star historisch schwach Mbappé kassiert für «Penalty-Albtraum» Prügel

Kylian Mbappé steckt in einer Elfmeter-Krise. Der Real-Star verschoss gegen Bilbao seinen zweiten Strafstoss in Folge. Die spanische Presse geht hart mit dem Franzosen ins Gericht, während Trainer Ancelotti ihn in Schutz nimmt.