Kylian Mbappé ist bei Real Madrid alles andere als durchgestartet. Nach der enttäuschenden Pleite in Liverpool prasselt einmal mehr viel Kritik auf den Superstar ein.

1/5 Kylian Mbappé hat bei Real Madrid noch gar nicht gezündet. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Kylian Mbappé enttäuscht bei Real Madrid nach Wechsel

Nach der Liverpool-Pleite prasselt viel Kritik auf den Franzosen ein

Mbappé erzielte nur 9 Tore in 18 Pflichtspielen für Real Madrid

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Nach Jahren der Gerüchte und Spekulationen wurde der Wechsel von Kylian Mbappé (25) zu Real Madrid vergangenen Sommer endlich vollzogen. Doch nach der 0:2-Pleite gegen Liverpool liegt der Titelverteidiger nur auf Platz 24 der neuen Champions-League-Tabelle – dem letzten Platz, der noch zum Weiterkommen reichen würde. Mbappé tauchte dabei einmal mehr, und die seit seiner Ankunft schwelende Kritik wird immer lauter.

In der spanischen Presse ist Mbappé Hauptschuldiger für die nächste internationale Enttäuschung. «Weder Madrid noch Mbappé», titelt die «As» zur Niederlage an Anfield und spricht von einem «schwarzen Abend». Für die «Marca» war das Spiel die «harte Realität» von Real Madrid und Mbappé «sehr schwach».

Ancelotti appelliert an die Geduld

Die französische «L'Équipe» stellt Mbappé ebenfalls ein ungenügendes Zeugnis aus. So hätte er, besonders in Absenz von Vinícius Jr., die ihm zugedachte Rolle nie erfüllen können. «Ein Abend zum Vergessen», lautet das Fazit. «Mbappé ist aktuell kein Fussballer mehr», urteilt derweil der französische RMC-Journalist Daniel Riolo und glaubt, dass ein tieferes Problem hinter der Formkrise steckt. «Man sieht ihm sein Unbehagen richtig an», sagt er. «Er macht nichts auf dem Platz, ihm gelingt nichts, er bewegt sich kaum noch. Es ist ein Tiefpunkt.»

Zwar hätten Spieler immer wieder mal schlechte Phasen, Mbappés enttäuschende Auftritte seit der EM seien aber dermassen bedenklich, dass bei Riolo der Eindruck entstehe, dass Mbappé zwar wolle, sein Körper es aber nicht mehr umsetzen kann. Für Riolo müsse die Formkrise offen angesprochen werden, Mbappé müsse sich fragen, was ihn dermassen blockiere. «Wenn ich sehe, wie er zum Elfmeter anläuft, stimmt da etwas nicht.»

Real-Coach Carlo Ancelotti (65) will die Situation nach der Liverpool-Pleite aber nicht dramatisieren und appelliert an die Geduld. «Er geniesst all unsere Unterstützung, um aus dieser Situation herauszufinden. Mbappé ist ein aussergewöhnlich Spieler, und wir müssen geduldig sein. Er arbeitet gut, passt sich an.»

Nur: Auch Ancelotti hätte sich nach 18 Pflichtspielen von Kylian Mbappé wohl mehr als «nur» neun Törchen erhofft. In der Champions League war Mbappé sogar erst einmal für Real Madrid erfolgreich – was halt eben nicht die Bilanz eines Superstars ist.