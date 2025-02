Nach Super-G-Trainingsbestzeit Gut-Behrami geniesst mit Mutter Gabriella das WM-Wetter

Lara Gut-Behrami fährt im ersten Abfahrtstraining in Saalbach Bestzeit. Die Piste wurde mit mehr Wellen versehen, was der Tessinerin entgegenkommt. Am Donnerstag startet sie im Super-G auf Medaillenjagd.

Publiziert: vor 4 Minuten