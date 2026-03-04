Langläuferin Nadine Fähndrich beendet nach der laufenden Saison ihre Karriere. Bei den Olympischen Spielen im Val di Fiemme gewann sie Silber im Teamsprint.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nach elf Jahren im Weltcup und über 200 Starts auf höchster Stufe des Langlaufs, drei Olympia- und fünf WM-Teilnahmen ist Schluss. Nadine Fähndrich (30) hat am Mittwochabend ihren Rücktritt am Ende der laufenden Saison angekündigt.

Die Rücktrittsankündigung folgt rund zwei Wochen nach ihrem grössten Karriereerfolg: die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen im Val di Fiemme. Nach der Enttäuschung im Einzelsprint, wo überraschend bereits im Viertelfinal Schluss war, folgte im Teamsprint mit Teamkollegin Nadja Kälin (24) die Erlösung.

«Dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, ist ein grosses Privileg. Ich bin extrem dankbar für all die Jahre, in denen ich zusammen mit meinem Team an meinen Fähigkeiten arbeiten und mich verbessern durfte», wird die Luzernerin in einer Medienmitteilung von Swiss Ski zitiert.

Mehr folgt in Kürze...