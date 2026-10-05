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Nach heftigem Auto-Crash
Zuschauer wird von Reifen getroffen

Glück im Unglück: Bei einer Kollision zwischen Juan Manuel Casella und Camilo Trappa in Argentinien wird ein Zuschauer von einem Reifen getroffen. Der Mann wird nur leicht verletzt.
Publiziert: vor 1 Minute
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