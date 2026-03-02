Emil Frey Racing hat die Pläne für 2026 bekanntgegeben. Das Team wird in der Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) und der GT-World-Challenge Europe an den Start gehen. Mit Thierry Vermeulen bleibt der Support von Verstappen.com Racing für die Safenwiler Truppe erhalten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Emil Frey Racing startet 2026 mit zwei Autos in der DTM

Matteo Cairoli ersetzt Jack Aitken als Fahrer des Nummer-14-Autos

Thierry Vermeulen weiterhin mit Verstappen-Unterstützung an Board War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Damian Seiler Video-Redaktor Sport

Nachdem im letzten Jahr bis zum Schluss um die Fahrermeisterschaft gekämpft wurde, möchte das Safenwiler Rennteam Emil Frey Racing auch 2026 in der DTM um den Sieg fahren. Statt drei wird man in diesem Jahr wieder auf zwei Autos zurückrudern. Nach fünf gemeinsamen Jahren verlässt der Ex-Formel-1-Fahrer Jack Aitken (30) das Team: «Jack hat in den letzten fünf Jahren hervorragende Arbeit für uns geleistet, wir wünschen ihm alles Gute für die neue Saison», so Teamchef Lorenz Frey-Hilti (35) über den Abgang des Briten.

Das Auto mit der Nummer 14 wird neu der Italiener Matteo Cairoli (29) fahren. Mit ihm kann das Team auf einen erfahrenen Fahrer setzen, der zahlreiche Erfolge in internationalen GT-Serien erzielte. «Da ich neu in der DTM und im Auto bin, liegt mein Hauptfokus darauf, so schnell wie möglich dazuzulernen – gleichzeitig möchte ich aber auch ehrgeizige Ziele verfolgen», so der Italiener in einer Pressemitteilung.

Verstappen auch 2026 wieder am Start

Im zweiten Auto wird wie bisher der junge Holländer Thierry Vermeulen (23) hinter dem Steuer sitzen. Er wird auch in diesem Jahr im Rahmen der langjährigen Kooperation mit Verstappen.com Racing antreten. «Wir haben über den Winter eng zusammen gearbeitet und die letzten Jahre Revue passieren lassen, unsere Schwächen und Stärken analysiert. Jetzt sind wir bereit, gemeinsam in eine neue Saison zu starten», so Vermeulen, der weiterhin auf seinen ersten Sieg in der DTM wartet.

In der GT World Challenge werden die beiden Autos im Sprint-Cup an den Start gehen. Thierry Vermeulen wird zusammen mit dem Briten Ben Green (28) auf Mission Titelverteidigung gehen, da er in der vergangenen Saison den Gold-Cup gewonnen hat. Matteo Cairoli wird sich das Cockpit mit dem Finnen Konsta Lappalainen (24) teilen, der schon in den letzten fünf Jahren regelmässig für das Safenwiler Team in diversen GT-Serien unterwegs war.