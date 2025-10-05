DE
DTM-Pilot Fabio Scherer erklärt die Knöpfe auf seinem Lenkrad
1:17
Feinste Technik macht es aus:DTM-Pilot Fabio Scherer erklärt sein Lenkrad

FDP-Burkart mittendrin
Schweizer Fan-Party beim DTM-Final in Hockenheim

Beim DTM-Final in Hockenheim herrscht Schweizer Stimmung: Ricardo Feller, Fabio Scherer und das Emil-Frey-Team locken Fans – und sogar FDP-Chef Thierry Burkart – an den Ring. Der Politiker outet sich dabei als begeisterter Motorsport-Fan.
Publiziert: vor 24 Minuten
1/5
Dutzende Schweizer Fans sorgen für gute Stimmung im DTM-Paddock zusammen mit dem Innerschweizer Fahrer Fabio Scherer (Mitte).
Foto: Damian Seiler

Darum gehts

  • Schweizer Fans nehmen Hockenheimring ein
  • FDP-Chef Thierry Burkart feuert DTM-Pilot an
  • Emil Frey organisiert eigenes Oktoberfest
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_547.JPG
Damian SeilerVideo-Redaktor Sport

Wenn man am Hockenheimring im DTM-Paddock umhergeht, könnte man meinen, man sei in der Schweiz. Auffällig viele Schweizer Tourenwagen-Fans haben sich hier für den Final der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft versammelt. Denn mit Ricardo Feller (25), Fabio Scherer (26) und dem Emil Frey Team gibt es gleich mehrere Schweizer Protagonisten.

Nach dem ersten Rennen organisiert Scherer via Instagram ein Schweizertreffen im Paddock. Seinem Aufruf kommen viele nach. Unter den Begeisterten ist auch Noch-FDP-Chef Thierry Burkart (50). «Seit ich ein kleiner Junge bin, spüre ich die Begeisterung für Motorsport», sagt er zu Blick. Er habe Fabio Scherer bei einer Benefizgala kennengelernt und verfolge die Rennen des Innerschweizers immer, wenn er kann. Es freue ihn sehr, Scherer beim DTM-Final zusehen zu können. «So einen Chlapf würde ich schon gerne einmal fahren», witzelt Burkart, als ihm Scherer seinen Ford Mustang GT3 in der Box präsentiert.

Schweizer Oktoberfest im Paddock

Das Emil-Frey-Team lässt sich für den Hockenheimring immer etwas Besonderes einfallen. Am Samstagabend veranstaltet das Team mit allen Gästen jeweils ein eigenes Oktoberfest im Fahrerlager. Ihr Hospitality-Bereich verwandelt sich in ein grosses Festzelt mit Catering und Liveband. Dresscode? Natürlich traditionell mit Lederhosen und Dirndl. Es ist der Abschluss einer grossen Schweizer Fan-Party, bei der Motorsport, Heimatgefühl und Geselligkeit zu einer einzigartigen Mischung verschmelzen.

