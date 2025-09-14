DE
Aargauer Jubel in Spielberg
Ricardo Feller sorgt für DTM-Überraschung und schreibt Geschichte

Ricardo Feller sorgt in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) für eine faustdicke Überraschung. Der Aargauer gewinnt das zweite Rennen am Red Bull Ring in Spielberg (Ö).
1/4
Ricardo Feller (25) gewinnt das zweite DTM-Rennen auf dem Red Bull Ring (Ö).
Darum gehts

  • Ricardo Feller gewinnt DTM-Rennen am Red Bull Ring mit Vorsprung
  • Erster Sieg für Team Land-Motorsport in der DTM-Serie
  • Feller belegt nach 14 von 16 Rennen den 11. Rang
Ricardo Feller (25) sorgt in der Steiermark für Schweizer Jubel. Mit knapp zwei Sekunden Vorsprung vor dem Niederländer Thierry Vermeulen im Ferrari gewinnt der Aargauer das zweite Rennen am Red Bull Ring.

Feller, der aus der ersten Reihe startet, kann sich in den ersten Runden behaupten. Nach knapp 20 Minuten zieht er am Emil-Frey-Ferrari von Thierry Vermeulen (23) vorbei und gibt die Führung nicht mehr her. Damit sorgt er auch für den ersten Sieg überhaupt für sein Team Land-Motorsport. Dritter wurde Lokalmatador Lucas Auer im Mercedes, der damit vor dem Saisonfinale in Hockenheim die Führung in der Gesamtwertung übernimmt.

«Ich bin mega happy – dieser Sieg kam völlig unerwartet. Normalerweise liegt uns diese Strecke gar nicht. Gestern haben wir den Boxenstopp total verpatzt, heute hat einfach alles perfekt gepasst: Reifen, Setup, Strategie. Es macht mich unglaublich stolz, Land-Motorsport den ersten DTM-Sieg schenken zu dürfen», sagt Feller nach seinem Triumph zu Blick.

Für den 25-Jährigen aus Suhr ist es der dritte Sieg in der DTM nach seinen Erfolgen 2022 in Imola und 2023 in Zandvoort. In der Gesamtwertung belegt Feller nach seinem zweiten Podestplatz in diesem Jahr nach 14 von 16 Rennen lediglich den 11. Rang. 2023 beendete er die Meisterschaft noch als Dritter.

