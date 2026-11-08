Der Saisonfinal in der Langstrecken-WM (WEC) in Monza verläuft für die Weltmeister um den Schweizer Sébastien Buemi eigentlich enttäuschend. Doch am Ende kann sein Toyota-Team trotzdem jubeln.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Sébastien Buemi (38) ist zum fünften Mal Langstrecken-Weltmeister. Schon vor dem Saisonfinal in Monza (It) stand der Toyota-Titel in der Konstrukteurswertung fest. Die Frage war nur noch, welches der beiden Teams sich den WM-Titel holt.

Weil am Ende beide die Punkte verpassen, jubeln am Ende der Neuseeländer Brendon Hartley (36), der Japaner Ryo Hirakawa (32), der unlängst einen Punkt für Haas-Ferrari beim F1-GP von Mexiko holte, und der Schweizer Ex-Formel-1-Pilot Buemi, die das Rennen auf Platz elf beenden.

Der Japaner Kamui Kobayashi (40), der Holländer Nyck de Vries (31) und der Engländer Mike Conway (43) müssen sich mit Rang zwölf und dem Vize-Weltmeistertitel begnügen.

Cadillac mit Jack Aitken (Gb, 31), Sébastien Bourdais (Fr, 47) und Earl Bamber (Neus, 36) holt sich in Norditalien vor Alpine und Aston Martin den Tagessieg.