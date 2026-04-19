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Schock am Nürburgring
BMW-Fahrer (†66) kommt bei Massencrash ums Leben

Am Nürburgring kommt es am Samstag zu einem Massencrash mit sieben Fahrern. Der schwedische BMW-Pilot Juha Miettinen stirbt dabei nach Reanimationsversuchen im Medical Center vor Ort.
Publiziert: 10:16 Uhr
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Am Nürburgring kommt es zu einem tödlichen Massencrash.
Foto: imago/Jan Huebner
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Beim Vier-Stunden-Rennen auf der Nordschleife, an dem auch Formel-1-Star Max Verstappen (28) teilnimmt, kommt es am Samstag zu einem tödlichen Massencrash. Sieben Fahrer sind involviert. Der schwedische BMW-Pilot Juha Miettinen (†66) kommt dabei ums Leben. 

Dies kommuniziert die Rennleitung in einer Medienmitteilung am Samstag. Das Rennen wurde demnach sofort unterbrochen, um Bergungs- und Rettungsmassnahmen zu ermöglichen. Trotz erster Hilfe konnte Juha Miettinen nicht gerettet werden. Der Pilot verstirbt im Medical Center, nachdem alle Reanimationsversuche erfolglos bleiben. 

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Formel-1-Star ist schockiert

Das Mercedes-AMG-Team, für das Max Verstappen an den Langstreckenrennen teilnimmt, schickte Österreicher Lucas Auer mit der Startnummer drei ins Rennen. Somit sass der Formel-1-Star während des Massencrashs nicht am Steuer. Auf Instagram äussert sich Verstappen in einer Instagram-Story über den Unfall. «Geschockt über das, was heute passiert ist.» Und er fügt an: «Motorsport ist etwas, das wir alle lieben. Aber in Zeiten wie diesen werden wir daran erinnert, wie gefährlich er sein kann.» Der Holländer drückte der Familie von Miettinen sein aufrichtiges Beileid aus.

Das Rennen wurde am Samstag nicht mehr aufgenommen. Am Sonntag soll es vor dem Rennen zu einer Gedenkminute für den verstorbenen Juha Miettinen kommen. 

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