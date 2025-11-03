DE
Wechsel in eine tiefere Töff-Klasse ist fix
Dominique Aegerter muss für Kawasaki Weltmeister werden

Dominique Aegerter startet 2026 einen Neuanfang in der Supersport-WM für Kawasaki. Der Schweizer folgt damit den Spuren des fünffachen Weltmeisters Kenan Sofuoglu.
Publiziert: 17:20 Uhr
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Erste Bilder von Dominique Aegerter in Grün: Der Berner wechselt ins Supersport-WM-Team von Kawasaki.
Foto: Kawasaki
Matthias Dubach

Nach langer Warterei ist jetzt der Deal unter Dach und Fach. Dominique Aegerter (35) wechselt nach drei Jahren in der Superbike-WM zurück in die kleinere Supersport-WM.

Das ist die Klasse mit seriennahen 600-ccm-Maschinen, die Aegerter 2021 und 2022 mit 27 Siegen in 44 Rennen dominierte und zweimal Weltmeister wurde. Aber es ist eben nur noch die zweitwichtigste Meisterschaft im Zirkus der käuflichen Töffs, die in der Schweiz kaum jemals im Fernsehen zu sehen ist. Und wenn, dann auf dem österreichischen ServusTV.

Aegerter auf den Spuren eines erfolgreichen Türken

Weil er keinen Superbike-Vertrag mehr bekam, steht der Rohrbacher wieder da, wo er vor vier Jahren zum Siegeszug ansetzte. Dass er damals alles in Grund und Boden fuhr, machte ihn nun für Kawasaki zu einer attraktiven Option für 2026. Die Japaner wollen unbedingt, dass ihr Supersport-Modell zum Sieger-Töff wird. 

Der Auftrag an Aegerter ist klar: Werde wieder Weltmeister. Diesmal in Grün statt Yamaha-Blau. Er sagt: «Mir gefällt das Ziel des Teams, Kawasaki wieder zurück an die Spitze zu bringen.»

Die Marke war in dieser Klasse letztmals 2016 ganz vorne, mit einem gewissen Kenan Sofuoglu (41) als Pilot. Der Türke ist «Mister Supersport», gewann fünf WM-Titel, konnte sich aber weder in der Moto2 noch in der Superbike-WM nachhaltig durchsetzen.

Genauso wie Aegerter. Nun ist der Schweizer auf bestem Weg, in die türkischen Fussstapfen zu treten. Gerüchteweise auch mit ähnlichem Vertragsinhalt wie Sofuoglu, der bei Siegen fürstliche Prämien kassierte, aber schon ab Rang 2 kaum noch was verdiente.


