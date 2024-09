Dettwiler erreicht zweitbestes Moto3-Resultat

1/4 Noah Dettwiler fährt auf Platz 17.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Noah Dettwiler erreicht beim Grand Prix von Aragonien im spanischen Alcañiz in der Moto3 den 17. Platz. Besser war der 19-jährige Basler, der seine erste Saison in dieser Kategorie bestreitet, einzig Mitte April in Austin klassiert. In den USA holte er als 14. seine bisher einzigen zwei WM-Punkte.

Den Sieg sichert sich der wie Dettwiler auf einer KTM fahrende Spanier José Antonio Rueda, der seinen ersten Grand-Prix-Sieg feiert. WM-Leader ist weiterhin der Kolumbianer David Alonso, der in Alcañiz Vierter wird.