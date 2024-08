Francesco Bagnaia gewinnt den GP von Österreich zum dritten Mal in Folge und baut seine WM-Führung aus. Der Italiener triumphiert vor Jorge Martin und Enea Bastianini.

Bagnaia siegt in Österreich und baut WM-Führung aus

1/2 Francesco Bagnaia gewinnt den GP von Spielberg.

MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia (27) gewinnt den GP von Österreich zum dritten Mal in Folge. Der Italiener triumphiert in Spielberg souverän vor seinem spanischen Rivalen Jorge Martin.

Mit dem Italiener Enea Bastianini (26 belegt ein weiterer Ducati-Pilot den dritten Platz. Superstar Marc Marquez (31) muss sich mit Rang vier begnügen und beendet das elfte von 20 Saisonrennen der Motorrad-Königsklasse direkt vor dem besten KTM-Piloten Brad Binder (29).

In der WM-Wertung baut Sprint-Sieger Bagnaia, der Ducati am Red Bull Ring den neunten GP-Sieg beschert, seinen Vorsprung auf fünf Punkte aus. Zum achten Mal in Folge stehen drei Ducati-Piloten auf dem Podium, das gab es bisher noch nie.