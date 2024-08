Der Schweizer Moto3-Fahrer Noah Dettwiler fährt in Spielberg weit an den WM-Punkten vorbei. Der Sieg geht an David Alonso.

Noah Dettwiler holt in Spielberg keine WM-Punkte. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In Spielberg in Österreich klassiert sich Moto3-Fahrer Noah Dettwiler im 24. Rang. Der 19-jährige Basler kommt im elften Saisonrennen nie in die Nähe eines Top-15-Platzes. Damit bleibt er in der Gesamtrangliste bei den zwei Punkten, die er Mitte April in Austin, Texas gewann.

Der Sieg geht an WM-Leader David Alonso aus Kolumbien, der sich von Startplatz 6 und trotz einer Long-Lap-Strafe bis ganz nach vorn gekämpft hat.