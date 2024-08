Dettwiler verpasst in Silverstone die Punkte. (Archivbild)

Noah Dettwiler auf einer KTM kam im Grand Prix von Grossbritannien in Silverstone in der Klasse Moto3 nicht über Platz 20 hinaus. Der 19-jährige Basler besass nie die Chance, in den Kampf um ein zählbares Ergebnis, also um eine Klassierung in den ersten 15, einzugreifen.

Der aus der Pole-Position losgefahrene Spanier Ivan Ortola, ein Markenkollege Dettwilers, errang vor dem in der Gesamtwertung deutlich führenden Kolumbianer David Alonso seinen zweiten Sieg in der laufenden Saison.