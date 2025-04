Viel hat nicht gefehlt. Am Ende trennen Noah Dettwiler beim Moto3-Rennen in Jerez nur 72 Tausendstel von seinem zweiten Punktgewinn.

Fast hätte es Noah Dettwiler für einen Rang in den Punkten gereicht.

Der Schweizer Noah Dettwiler verpasst beim Grand Prix von Spanien in Jerez WM-Punkte als Sechzehnter nur knapp. Nach einer Aufholjagd fehlen dem Solothurner auf dem KTM-Motorrad nur gerade 72 Tausendstel auf den zweiten Punkteplatz seiner Karriere in der Moto3-WM.

Wo er die entscheidende Zeit verloren hat, muss Dettwiler am Tag nach seinem 20. Geburtstag nicht lange suchen. Von Platz 17 kann er so weit vorne starten wie noch nie. Er verhaut den Start aber komplett, zudem muss er noch eine Strafschlaufe einlegen, weil er am Samstag zwischenzeitlich zu stark abgebremst hat. So fällt er ans Ende des Feldes zurück, ehe er sich stark zurückkämpft.

Erst einmal, in seiner Premierensaison im April vor einem Jahr als 14. in Texas, schaffte es Dettwiler in die Punkteränge. Nun verpasste er nach einem Sturz bei Testfahrten in Jerez und einer folgenden Operation die ersten drei Rennwochenenden des Jahres. Nach einem 17. Rang vor zwei Wochen in Katar meldet er sich aber mit einem weiteren guten Auftritt zurück.