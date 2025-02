Hand-OP beim MotoGP-Arzt Töff-Talent Noah Dettwiler verpasst WM-Start in Thailand

Der Schweizer Moto3-Fahrer Noah Dettwiler (19) verpasst den Saisonauftakt in Thailand wegen eines Sturzes bei Testfahrten. Am Freitag liess es sich in Barcelona operieren.

Publiziert: vor 32 Minuten | Aktualisiert: vor 15 Minuten