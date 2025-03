1/2 Kann weiter nicht in die Saison starten: Noah Dettwiler. Foto: freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Schweizer Moto3-Fahrer Noah Dettwiler verpasst nach dem Saisonauftakt in Thailand auch die Rennen Mitte März in Argentinien. Der 19-jährige Solothurner musste sich erneut einer Operation unterziehen.

In der Vorbereitung auf die neue Saison zog sich Dettwiler bei einem Sturz in Jerez einen Bruch im linken Handgelenk zu, der operiert werden musste. Untersuchungen nach dem Eingriff förderten eine weitere Verletzung am rechten Ellbogen zutage, die ebenfalls einen operativen Eingriff zur Folge hatte. Dieser fand am Montagnachmittag in der Schweiz statt, wie sein Team in einem Communiqué mitteilte.

Dettwiler hofft, beim Grand Prix von Amerika in Austin Ende März wieder am Start zu stehen.