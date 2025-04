Noah Dettwiler ist wieder rennmässig im Einsatz. Foto: NOUSHAD THEKKAYIL

Noah Dettwiler beendet Moto3-Saisondebüt in Katar auf Rang 17

Dettwiler verpasste erste drei Grands Prix wegen Verletzungen

Noah Dettwiler beendet in Katar das Saisondebüt in der Moto3-Klasse auf dem 17. Rang. Der 19-jährige Basler büsst 29 Sekunden auf die Spitze ein.

Dettwiler hatte vor knapp zwei Monaten bei einem Sturz während den Testfahrten in Jerez in Andalusien einen Bruch im linken Handgelenk und eine Verletzung am rechten Ellbogen erlitten. Beide Schäden erforderten eine Operation und zogen einen Verzicht in den ersten drei Grands Prix des Jahres nach sich.