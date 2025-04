Er siegt weiter: Marc Marquez gewinnt in der MotoGP auch den vierten Sprint.

1/2 Marc Marquez gewinnt auch den vierten Sprint der Saison. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Marc Márquez bleibt in dieser MotoGP-Saison in den Sprintrennen eine Klasse für sich. Auch beim Grand Prix von Katar liess der Spanier nichts anbrennen und holte sich auf seiner Ducati souverän den vierten Sprint-Sieg in Folge. Mit einem Vorsprung von 1,5 Sekunden verwies er seinen Bruder Álex Márquez, der ebenfalls eine Ducati fährt, auf Platz zwei. Damit machten die Márquez-Brüder einen eindrucksvollen Doppelsieg perfekt.

Weniger erfolgreich verlief das Rennen für Francesco Bagnaia. Der Italiener, der mit Marc Márquez das Werksteam von Ducati bildet, kam nicht über den achten Rang hinaus und blieb damit deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Ein schwieriges Comeback erlebte Jorge Martín. Der amtierende Weltmeister fuhr bei seinem ersten Renneinsatz des Jahres nur auf Rang 16. Nach seinem Teamwechsel von Ducati zu Aprilia und einer Verletzungspause aufgrund eines Kahnbeinbruchs bei Testfahrten im Februar, war ihm die lange Auszeit noch anzumerken.