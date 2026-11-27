Noch ein Rennen, dann ist Schluss. Marc Marquez erklärt seinen Rücktritt als MotoGP-Fahrer.

Darum gehts MotoGP-Superstar Marc Marquez beendet seine Karriere

Der GP Valencia vom Wochenende wird sein letztes Rennen

Achtmal ist der Spanier MotoGP-Weltmeister geworden, hat den Titel auch je einmal in der 125er- und 250er-Klasse gewonnen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Was sich in den letzten Tagen angedeutet hat, ist jetzt offiziell. MotoGP-Star Marc Marquez (33) beendet nach dieser Saison seine Karriere. Das teilen der Spanier und sein Team Ducati am Freitagmorgen auf Social Media mit.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Das wird mein letztes Rennen in der MotoGP sein», schreibt Marquez. Mit dem Heim-GP von Valencia wird er sich von der Rennstrecke verabschieden. «Ich hoffe, ihr habt es genauso genossen wie ich.»

Erst letztes Wochenende hat Marquez mit Platz 8 beim Portugal-GP seinen achten WM-Titel in der MotoGP und seinen zehnten insgesamt (je einen gabs in der 125er- und in der 250er-Klasse) eingefahren. Und danach so emotional gejubelt wie noch selten. Völlig übermannt von seinen Emotionen brüllte er am Streckenrand einfach nur herum.

Wahnsinn nach Oberarmbruch

Mit dem Titel hat er den MotoGP-Allzeitrekord von Legende Giacomo Agostini (84) eingestellt und den Erzrivalen Valentino Rossi (47) hinter sich gelassen. Vor 2020 war Marquez der unantastbare MotoGP-Superstar. Doch dann brach er sich den Oberarm, stand schon eine Woche danach wieder am Start und bezahlte diesen Irrsinn beinahe damit, dass sein Arm amputiert werden musste. Unzählige Operationen folgten, er verpasste zig Rennen – und kehrte dank des Wechsels zu Ducati magistral zurück: mit dem WM-Titel 2025.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch in der aktuellen Saison bereitete sein lädierter Arm Probleme, ein weiterer Eingriff war nötig. Und doch ist Marquez nicht aufhaltbar. Er rast zum nächsten Titel, wie nun klar ist, seinem letzten. «Danke an alle, die Teil dieser Reise waren», schreibt Marquez.