Trotz zwei gebrochenen Fingern fährt Raul Fernandez beim MotoGP-Rennen in Indonesien aufs Podest. Dabei glaubte der Spanier zunächst, dass nur ein Finger kaputt sei. Derweil bleibt der Kampf um den WM-Titel ultraspannend.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Raul Fernandez (25) schreibt die Geschichte des MotoGP-Wochenendes in Indonesien. Der Spanier, der am Sonntag erstmals von der Poleposition in ein Rennen der höchsten Töff-Klasse gestartet ist, gewinnt zwar nicht, wird aber Zweiter. Das Resultat allein wäre noch nicht so speziell – wird es aber, wenn man die Vorgeschichte kennt.

Denn Fernandez stürzte am Samstag im Sprintrennen kurz nach dem Start und brach sich den rechten Zeigefinger. Er liess verlauten, dass er trotz einer stark angeschwollenen Hand kein Startverbot erhalten hatte und beim Warm-up vor dem GP schauen wollte, ob er fahren könne. Er trat an, obwohl er am Sonntagmorgen den nächsten Schreckmoment erlebte.

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«Als ich aufgestanden bin, habe ich bemerkt, dass ich noch einen weiteren Finger gebrochen hatte», sagt der Spanier nach seinem 2. Platz im Interview. Er habe lange nicht gewusst, ob er wirklich starten kann, da er die Finger, die er gebrochen hatte, normalerweise zum Bremsen braucht. «Ich musste schauen, wie ich dieses Problem lösen kann.»

Martin legt in WM-Krimi wieder vor

Offenbar hat er eine Lösung gefunden. Seinen 3. MotoGP-Sieg verpasst er zwar, darf aber über seinen siebten Podestplatz jubeln. Nur der Italiener Marco Bezzecchi steht Rodriguez auf der indonesischen Insel Lombok noch vor der Sonne.

Und an der Spitze des Gesamtklassements gibts erneut einen Wechsel: Jorge Martin wird Dritter und luchst damit Marc Marquez, der auf Platz 6 fährt, die WM-Führung wieder ab. Marquez hatte die Leaderposition erst am Samstag mit seinem Sprintsieg übernommen. Die Vergabe des Titels wird fünf Rennen vor dem Ende zum absoluten Krimi: Martin führt mit 555 Punkten, Marquez steht bei 553.