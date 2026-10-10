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Zwei Fahrer stürzen nach Start
Marquez übernimmt nach Sprint-Sieg die WM-Führung

In der fünftletzten Runde zeigt Marc Marquez das entscheidenden Manöver. Er holt sich den Sprint-Sieg. Und damit auch die WM-Führung.
Publiziert: vor 19 Minuten
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Marc Marquez gewinnt den MotoGP-Sprint in Indonesien.
Foto: Getty Images
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Marc Marquez (33) gewinnt auf seiner Ducati den MotoGP-Sprint in Indonesien. Der Spanier überholt auf der fünftletzten Runde seinen Landsmann Jorge Martin (28). Der Aprilia-Pilot führte das Rennen bis dahin mit einem komfortablen Vorsprung an, lässt sich danach aber zurückfallen – offenbar wegen eines technischen Problems.

Marquez profitiert vom doch überraschenden Führungswechsel und lässt sich den Sprintsieg am Ende nicht mehr nehmen. Martin versucht zwar noch in den Schlussrunden einen Angriff zu starten, rutscht aber in der vorletzten Runde weg und fällt gar noch hinter Ai Ogura (25) aus Japan und Fabio DI Giannantonio (28) aus Italien zurück.

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Stürze kurz nach dem Start

Weil Martin am Ende nur als Vierter ins Ziel fährt, übernimmt Sprint-Sieger Marquez auch die Führung in der WM-Wertung von seinem Landsmann. Vier Punkte Vorsprung beträgt Marquez' Bilanz auf Martin nun.

Mit Fabio Bezzecchi (27) punktet der Dritte der WM-Wertung gar nicht. Der Italiener touchiert in der ersten Kurve Pole-Setter Raul Fernandez (25) auf der Aussenbahn. Die beiden Fahrer rutschen weg und scheiden aus.

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