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MotoGP
MotoGP: Moreira wird in Portugal in die Luft geschleudert
Autsch!
Moreira wird heftig durch die Luft geschleudert
Diogo Moreira verliert in der letzten Kurve von Portimão beim Beschleunigen die Haftung und wird durch die Luft geschleudert. Der Brasilianer bleibt unverletzt.
Publiziert: vor 3 Minuten
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