Was für ein turbulenter Abschied für Marc Marquez (33)! Beim letzten Sprint seiner MotoGP-Karriere in Valencia geht der Töff des Weltmeisters noch vor dem Start in Flammen auf.

Christian Müller Redaktor Sport

Start-Chaos beim MotoGP-Sprintrennen von Valencia: Weil die Startampel nicht erlischt, müssen die Piloten ungewöhnlich lange in der Startaufstellung ausharren. Die Maschine von Marc Marquez (33) überhitzt und fängt Feuer. Ein Streckenposten eilt mit einem Feuerlöscher herbei. Der Start wird abgebrochen.

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Marquez wechselt auf seine Ersatzmaschine, kassiert aber eine doppelte Long-Lap-Strafe. Im Kampf ums Podest fällt der Spanier weit zurück und wird 13. Den Sieg im letzten Sprint der Saison sichert sich der Italiener Marco Bezzecchi (28) auf Aprilia.

Erst am Freitag hatte Marquez überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Der zehnfache Motorrad-Weltmeister bestreitet am Sonntag das letzte Rennen seiner Karriere.