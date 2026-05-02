Schweizer Jubel in Berlin: Nico Müller fährt zu seinem ersten Sieg in der Formel E. Ein Landsmann übernimmt die Führung in der Gesamtwertung.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nico Müller gewinnt den E-Prix von Berlin. Der 34-Jährige fährt mit seinem Porsche von Startplatz sechs zu seinem ersten Sieg in der Formel E.

Mit Edoardo Mortara verpasst auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof in Berlin ein weiterer Schweizer das Podest knapp. Dank der 15 Punkte für Rang vier übernimmt der gebürtige Genfer jedoch Platz eins in der Gesamtwertung, weil der bisherige Führende, der Deutsche Pascal Wehrlein, beim Heimrennen nur auf Rang 19 fährt. Müller ist nach sieben von 17 Rennen neu Dritter in der Rangliste.

Der ehemalige Formel-1-Pilot Sébastien Buemi, der 2015 die Formel-E-Gesamtwertung gewonnen hat, wird Zwölfter. Im Gesamtklassement liegt er an neunter Stelle.

Bereits am Sonntag steht an gleicher Stelle der nächste E-Prix auf dem Programm, ehe es am 16. Mai in Monaco weitergeht.