DE
FR
Abonnieren

Schweizer Jubel in Formel E
Müller holt Premierensieg – Landsmann übernimmt Gesamtführung

Schweizer Jubel in Berlin: Nico Müller fährt zu seinem ersten Sieg in der Formel E. Ein Landsmann übernimmt die Führung in der Gesamtwertung.
Publiziert: 02.05.2026 um 17:25 Uhr
|
Aktualisiert: 02.05.2026 um 17:34 Uhr
Kommentieren
1/5
Nico Müller feiert in Berlin seinen ersten E-Prix-Sieg.
Foto: imago/Eibner
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Nico Müller gewinnt den E-Prix von Berlin. Der 34-Jährige fährt mit seinem Porsche von Startplatz sechs zu seinem ersten Sieg in der Formel E.

Mit Edoardo Mortara verpasst auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof in Berlin ein weiterer Schweizer das Podest knapp. Dank der 15 Punkte für Rang vier übernimmt der gebürtige Genfer jedoch Platz eins in der Gesamtwertung, weil der bisherige Führende, der Deutsche Pascal Wehrlein, beim Heimrennen nur auf Rang 19 fährt. Müller ist nach sieben von 17 Rennen neu Dritter in der Rangliste. 

Der ehemalige Formel-1-Pilot Sébastien Buemi, der 2015 die Formel-E-Gesamtwertung gewonnen hat, wird Zwölfter. Im Gesamtklassement liegt er an neunter Stelle. 

Mehr Motorsport
Familie trauert um Schweizer Töff-Legende Cornu (†72)
«Im Spital scherzte er noch»
Familie trauert um Schweizer Töff-Legende Cornu (†72)
Marc Marquez gewinnt MotoGP-Sprint trotz Sturz
Regenchaos in Jerez
Marc Marquez gewinnt MotoGP-Sprint trotz Sturz

Bereits am Sonntag steht an gleicher Stelle der nächste E-Prix auf dem Programm, ehe es am 16. Mai in Monaco weitergeht. 

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen