Buemi verlässt als Pilot die Formel E

Sébastien Buemi, der Weltmeister von 2016, tritt in London zu seinen letzten zwei Formel-E-Rennen an. Dann ist Schluss. Wobei der Waadtländer nicht komplett aus der Rennserie verschwindet.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Sébastien Buemis Zeit als Formel-E-Rennfahrer endet am kommenden Wochenende beim Saisonfinale in London. Envision Racing setzt in Zukunft auf eine neue Fahrerpaarung. Der 37-jährige Waadtländer bleibt dem Team allerdings in einer «beratenden und entwicklungsorientierten Rolle» erhalten, wie am Donnerstag bekannt wird.

Seine zwölfte Saison in der Formel E ist somit Buemis letzte. Total nahm er bislang an 158 Rennen dieser elektrischen Rennserie teil. In der britischen Hauptstadt kommen nun zum Abschluss noch ein 159. und ein 160. für den Mann hinzu, der einst 55 Grands Prix in der Formel 1 bestritt und weiterhin in der Langstrecken-WM als Pilot unterwegs sein wird. 14 Formel-E-Rennen entschied Buemi für sich. Das grosse Highlight war der WM-Titel 2016.