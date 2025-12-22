Das Team Alinghi wird nun doch an der Ausscheidung für den kommenden America's Cup im übernächsten Jahr teilnehmen. Die Verantwortlichen teilen den Entscheid auf Instagram mit.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Segel-Wende: Das Schweizer Team Alinghi wird entgegen anderer Annahmen doch am Louis Vuitton Cup teilnehmen.

Seit Mitte Mai steht fest, dass die 38. Auflage des America's Cups vor der Küste bei Neapel ausgetragen wird. Damals, als Vertreter der italienischen Regierung und des Gewinners der letzten Austragung Team New Zealand eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten, musste davon ausgegangen werden, dass die nächste Veranstaltung im Gegensatz zu jener im vergangenen Jahr ohne Schweizer Beteiligung durchgeführt wird.

Nach dem Umdenken ihrer Entscheidungsträger wird die Equipe Alinghi nun die Regatten um den sogenannten Louis Vuitton Cup bestreiten, in dem der Herausforderer des Teams New Zealand bestimmt wird. Das Schweizer Syndikat wird unter dem Namen Tudor Team Alinghi antreten.