1/5 Justine Mettraux hat die Vendée Globe souverän gemeistert. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Justine Mettraux überquerte am Samstag um 14.38 Uhr nach schwierigen letzten Stunden auf See die Ziellinie der Vendée Globe auf Platz 8. Die Genferin benötigte 76 Tage, 1 Stunde, 36 Minuten und 52 Sekunden für ihre Weltumsegelung und brach damit den Frauenrekord bei diesem Rennen.

Die 38-jährige Mettraux unterbot die bisherige Bestmarke um mehr als zehn Tage. Clarisse Crémer benötigte als bisher schnellste Frau vor vier Jahren 87 Tage und 2 Stunden für die Weltumrundung.

Mettraux realisierte die erste Schweizer Top-10-Platzierung bei der Vendée Globe seit dem 7. Platz von Dominique Wavre 2012/2013. Dabei hatte sie Ende November ein Vorsegel verloren, was sie bei schwachem Wind benachteiligte. Der Sieg an der Weltumsegelung geht an Charlie Dalin. Der Franzose schafft die Strecke in 64 Tagen, 19 Stunden, 22 Minuten und 49 Sekunden.