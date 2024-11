Justine Mettraux muss einen Rückschlag hinnehmen. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Justine Mettraux muss bei der Weltumsegelung Vendée Globe einen Rückschlag hinnehmen. Der Genfer Skipperin wird das Vorsegel zerrissen, das nun unbrauchbar ist.

Die Romande alarmiert am Mittwochmorgen über den Verlust ihres Vorsegels. Sie kann das beschädigte Material an Bord bringen, ohne weitere Schäden am Boot festzustellen, wird aber mit ihrem verbleibenden Segelsatz zurechtkommen müssen.

13. Zwischenrang für Mettraux

Am Mittwoch liegt die 38-jährige Seglerin im 13. Zwischenrang, 550 Meilen hinter dem führenden Charlie Dalin, und ist im Vergleich zu ihren direkten Konkurrenten langsamer unterwegs. Alan Roura belegt Platz 26 und Oliver Heer, der dritte Schweizer an der Vendée Globe, ist 35.

Der Franzose Sébastien Simon, Dritter in der Gesamtwertung, verbessert zwischen Dienstag und Mittwoch den sieben Tage alten Rekord für die meisten zurückgelegten Meilen in 24 Stunden mit einem Einrumpf-Segelboot. Yoann Richomme schaffte letzte Woche 1021 km, Simon bringt es nun auf 1119,75 km.