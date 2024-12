Alan Roura hat hektische Tage und Stunden hinter sich. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Alan Roura hat die Vorweihnachtszeit auf seinem Boot an der Weltumsegelung Vendée Globe nicht entspannt verbracht. Der am frühen Morgen des 25. Dezember im 20. Zwischenrang geführte Genfer arbeitete 29 Stunden lang in seinem Motorraum, wie er in einem Newsletter am Dienstag mitteilte.

Wegen Problemen mit dem Generator musste Roura seinen Motor ausbauen, weshalb er 48 Stunden nicht schlief. «Für Sie ist es vielleicht keine grosse Sache, aber für mich ist es ein Motor, der anspringt, und vor allem ist es eine Vendée Globe, die sich dem Ziel nähert», schrieb er, erleichtert, dass er das Problem lösen konnte.

Justine Mettraux lag am Morgen des ersten Weihnachtstages auf dem 11. Platz, 2000 Meilen hinter dem Führenden Yoann Richomme und weniger als 70 Meilen vom siebtplatzierten Boris Herrmann entfernt. Ein beachtlicher Kraftakt für eine, deren Vorsegel vor einem Monat gerissen war. Zuletzt hatte die Genferin mit einer «sehr rauen See» zu kämpfen, wie sie in ihrer Kolumne in «Le Matin» schrieb. Sie freue sich darauf, nach der Umrundung von Kap Hoorn wieder «etwas mildere Bedingungen» vorzufinden, so Mettraux.