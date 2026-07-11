Aebersold krönt sich zur Doppelweltmeisterin

Nach der Enttäuschung im K.-o.-Sprint und dem Out im Halbfinal am Freitag schlägt Simona Aebersold an der OL-Sprint-WM in Genua eindrücklich zurück.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Orientierungsläuferin Simona Aebersold doppelt vier Tage nach ihrem Gold-Coup im Einzelsprint in der Mixed-Staffel nach. Gemeinsam mit Natalia Gemperle, Tino Polsini und Fabian Aebersold stürmt die 28-Jährige bei der Sprint-WM im italienischen Genua erneut zum Titel.

Als Simona Aebersold von ihrem Bruder Fabian als Schlussläuferin lanciert wird, liegt die Schweiz 28 Sekunden hinter dem führenden norwegischen Team. Und was macht Simona Aebersold? Als wäre es das Einfachste auf der Welt, dreht sie den Spiess um und erreicht nach ihrem Galaauftritt solo als Erste das Ziel.

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Norwegen reicht es nicht einmal zu Silber. Diese Medaille geht an die Schweden, die sich 20 Sekunden hinter dem helvetischen Quartett klassieren. Norwegen folgt mit einem Rückstand von 38 Sekunden auf Platz drei.