Geldregen für Darts-Champion
Weltmeister Littler unterschreibt Rekordvertrag

Luke Littler hat einen Sponsorenvertrag über mehrere Millionen Franken unterschrieben. Der 18-Jährige hat am 3. Januar seinen Titel an der Darts-WM verteidigt.
Publiziert: vor 8 Minuten
Luke Littler vergoldet seinen WM-Titel
Foto: Dave Shopland
Weltmeister Luke Littler hat nach Angaben seines Sponsors den grössten Vertrag in der Geschichte des Dartsports abgeschlossen.

Zahlen nannte das Unternehmen «Target Darts» zwar nicht, teilte aber mit, dass der 18-Jährige einen «neuen langfristigen Vertrag über mehrere Millionen Pfund» erhalten habe.

Laut der britischen Nachrichtenagentur PA soll Littler die Zusammenarbeit mit dem bekannten Hersteller von Darts-Ausrüstung in den kommenden zehn Jahren rund 20 Millionen Pfund (21,49 Mio. Franken) einbringen.

Littler verteidigte am vergangenen Samstag den WM-Titel im Londoner Alexandra Palace dank eines 7:1-Finalerfolgs gegen den Niederländer Gian van Veen.

