Stefan Bellmonts historische Reise an der Darts-WM endet in der 2. Runde – und auf bittere Art und Weise. Einen Satz ist der Schweizer von der nächsten Sensation entfernt, am Ende setzt sich aber die Weltnummer 16 Damon Heta durch.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Das verfrühte Weihnachtsgeschenk für Stefan Bellmont (36) bleibt aus. Der Schweizer verliert in der 2. Runde der Darts-WM gegen Damon Heta (38) knapp mit 2:3.

Dabei schnuppert «Belli» an der nächsten Sensation. 2:1 liegt der Schweizer in Sätzen vorne und macht seinem Gegner mit dem Spitznamen «The Heat» mächtig Feuer unter dem Hintern. Doch der Australier zeigt, warum er die Weltnummer 16 ist. Mit starken Aufnahmen in entscheidenden Momenten und einer eindrücklichen Doppelquote (55 Prozent) dreht Heta das Spiel im vierten und fünften Satz und zieht in die nächste Runde ein, wo Rob Cross (35, Weltmeister 2018) auf ihn wartet.

Für Bellmont endet das WM-Abenteuer, mit dem er nationale Sportgeschichte geschrieben hat, mit einem packenden Krimi. Als erster Schweizer hat er ein WM-Spiel gewinnen können. Und es war nicht nur irgendeines, er bezwang mit dem fünffachen Weltmeister Raymond van Barneveld (58) eine absolute Darts-Ikone. «Es war das grösste Spiel meiner Karriere», sagte «Belli» danach im Blick-Interview. 25'000 Pfund Preisgeld (26'600 Franken) fliessen auf das Konto des Schweizers. Sein Auftritt im «Ally Pally» macht definitiv Lust auf mehr.