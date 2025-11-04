Beim Grand Slam of Darts bekommt es der Schweizer Stefan Bellmont in der Gruppe mit drei namhaften Gegnern zu tun: mit einem Weltmeister, einer ehemaligen Weltnummer 2 und dem wohl grössten Spassvogel der Darts-Szene.

Bellmont trifft auf prominente Gegner wie Ex-Weltmeister Gerwyn Price und James Wade

Vor einer Woche hat Stefan Bellmont (36) den ganz grossen Coup gefeiert: Der Schweizer Dartspieler hat sich den Gesamtsieg auf der PDC Challenge Tour gesichert. Bedeutet: Er erhält die extrem wichtige PDC Tour Card, das WM-Ticket und einen Startplatz beim Grand Slam of Darts, der am Samstag beginnt (live auf Sport1).

Das Turnier in Wolverhampton gehört zu den wichtigsten der Saison, dementsprechend prominent besetzt ist das Teilnehmerfeld. In acht Vierergruppen spielen die besten Spieler der Welt um die 16 Achtelfinalplätze und unter ihnen eben auch «Belli». Nun sind die Gruppengegner des Chamers bekannt – und die haben es in sich.

Da ist Gerwyn Price (40), der 2021 Weltmeister wurde und durch diesen Sieg zur Nummer 1 der Welt aufgestiegen ist. Aufgrund seiner zahlreichen Eskapaden gilt der Waliser, aktuell die Nummer 14 der Welt, als einer der Bad-Boys in der Darts-Szene. Der zweite grosse Name in Bellmonts Gruppe ist James Wade (42), seines Zeichens vierfacher WM-Halbfinalist, 2007 Sieger des World Matchplays (zweitgrösstes Turnier nach der WM) und ehemalige Nummer 2 der Welt (aktuell Nummer 5).

Darts-Spassvogel fordert «Belli»

Und dann ist da noch Ricky Evans (35, Weltnummer 46), einer der grössten Spektakelspieler der Darts-Welt. Der Engländer hält den Rekord für die am schnellsten geworfene 180, als er 2017 in einer WM-Partie seine drei Pfeile innert 2,16 Sekunden in die Triple 20 geworfen hat. Ausserdem lässt sich der 35-Jährige immer wieder ausgefallene Walk-Ons und Kostüme einfallen und sorgt mit seinen Grimassen auf der Bühne für Gelächter im Publikum.

Bellmont ist in dieser Gruppe der klare Aussenseiter, für ihn geht es vor allem aber darum, weitere Erfahrungen auf den grössten Bühnen der Welt zu sammeln – und vielleicht einen weiteren Exploit zu landen. Das nächste grosse Highlight steht dann ab dem 11. Dezember auf dem Programm, wenn die WM im Londoner Alexandra Palace beginnt.