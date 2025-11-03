DE
Nach Mühen im Theorieteil
Darts-Weltmeister besteht praktische Fahrprüfung

Luke Littler darf nun Auto fahren – der Dart-Weltmeister besteht die praktische Fahrprüfung. Dabei bekundet er deutlich weniger Mühe als noch beim theoretischen Teil.
Publiziert: vor 18 Minuten
Praktische Prüfung im ersten Anlauf bestanden: Darts-Weltmeister Luke Littler darf nun Auto fahren.
Foto: Getty Images
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Ein Auto besitzt er schon länger, nun darf Luke Littler (18) dieses endlich auch fahren: Der Darts-Weltmeister von 2025 hat die praktische Fahrprüfung im ersten Anlauf bestanden. Dies geht es aus einem Post hervor, den die «Colin Price Driving School» aus Littlers Wohnort Warrington auf Instagram teilt. Dazu schreibt sie: «Gratulation an Luke Littler zur bestandenen Fahrprüfung im ersten Anlauf und ohne Fahrfehler.»

Damit scheint der Weg durch den praktischen Teil Littler deutlich einfacher gefallen zu sein als noch die Theorieprüfung: Diese hat er erst im siebten Anlauf bestanden – mit der benötigten Minimalpunktzahl.

Mit der bestandenen Fahrprüfung darf er nun alleine im Auto unterwegs sein. Bisher war er dafür auf Begleitpersonen angewiesen – so auch am vergangenen Mittwoch, als er auf dem Weg an die «Players Championship 33» in Wigan wegen eines tödlichen Unfalls im Stau steckenblieb und die Anmeldung für den Wettkampf deshalb verpasste. «Heute habe ich die Anmeldung für die Pro Tour verpasst, aber leider hat jemand sein Leben verloren. Ich denke an alle», schrieb Littler damals auf Instagram.

