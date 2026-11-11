Audrey Werro überrascht mit einer 190-fränkigen Tasche, obwohl sie rund 300'000 Franken verdient hat in dieser Saison. Die Blick-Leserschaft würde sich da ganz andere Dinge leisten.

Darum gehts 800-m-Europameisterin Audrey Werro veridente 300'000 Franken an Preisgeld

Sie leistete sich damit eine Tasche für 190 Franken

Leser und Leserinnen würden sich neues Auto, eine Wohnung, Einrichtungsgegenstände oder Freizeitutensilien kaufen

Cédric Heeb Redaktor Sport

300'000 Franken sind bei Audrey Werro in ihrer Fabelsaison zusammengekommen – ohne Sponsorengelder, Startgagen und Gönnerbeiträge. Geld, mit dem man eine ganze Menge anstellen könnte. Was sich der Leichtathletik-Star geleistet hat? Eine kleine, silberne Tasche der Schweizer Marke Freitag für 190 Franken.

Blick hat seine Community gefragt, was sie mit so viel Geld machen würde. Die Bandbreite der Antworten ist gross. Die einen würden die Kohle in Aktien oder in Immobilien anlegen oder Goldbarren kaufen. Andere würden Hypotheken abbezahlen oder eine Wohnung kaufen – Leser Martin Weyermann würde dies gar auf Gran Canaria tun. Auch ein neues Auto ist bei vielen hoch im Kurs. Doch es gibt auch sehr spezifische Wünsche.

So würde Marc Dällenbach ein Surfbrett für seinen Sohn kaufen, Andreas Saner ein neues Downhill-Bike für sich. Auch Einrichtungsgegenstände für Haus und Wohnung werden benötigt: Bei Leserin Franziska Gwerder müsste ein neues Lavabo inklusive Seitenschrank und Abdeckung her, Daniel Fasel würde das Geld in eine Küche investieren und Thomas Pirovano hat ein neues Bett, neue Möbel und einen Fernseher im Kopf. Zwei Leser erwähnen zudem Zahnarztrechnungen, die zu tilgen sind.