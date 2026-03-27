Simon Ehammer, Audrey Werro und Angelica Moser nehmen an Weltklasse Zürich teil. Auch Ditaji Kambundji wird im Letzigrund an den Start gehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Weltklasse Zürich findet am 26./27. August im Letzigrund statt

Simon Ehammer, Audrey Werro und Angelica Moser sind bestätigt

Auch Ditaji Kambundji wird in Zürich an den Start gehen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Das Weltklasse Zürich wartet auch in diesem Jahr mit einem erstklassigen Teilnehmerfeld auf. Wie das Leichtathletik-Meeting bekannt gibt, werden auch die grossen Namen der Schweizer Leichtathletik-Szene Ende August im Letzigrund beziehungsweise im Hauptbahnhof Zürich teilnehmen.

Der frischgebackene Hallen-Weltmeister und Weltrekordhalter Simon Ehammer (26) hat seine Teilnahme an der diesjährigen Ausgabe bekanntgegeben. Neben dem Siebenkämpfer reisen mit Audrey Werro (22) Silber, 800m) und Angelica Moser (28) (Stabhochsprung, Bronze) zwei weitere Medaillen-Gewinner der Hallen-WM von Torun an. In Polen blieb Ditaji Kambundji (23) zwar weiteres Edelmetall verwehrt, die Hürden-Weltmeisterin von Tokio wird in Zürich dennoch sicher viele Fans anlocken.

«Es freut uns daher sehr, heute vier Medaillengewinnerinnen und -gewinner der letzten beiden Weltmeisterschaften ankündigen zu dürfen. Simon, Ditaji, Audrey und Angelica sind internationale Spitzenathletinnen und -athleten und grosse Publikumslieblinge», sagt Co-Meeting Director Andreas Hediger. Das Meeting findet am 26./27. August in Zürich statt.