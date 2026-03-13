Nach dem tragischen Postauto-Brand in Kerzers mit sechs Todesopfern wird der traditionelle Kerzerslauf in angepasster Form stattfinden – mit Gedenkelementen und ohne Warm-up-Party.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Am Dienstag erschütterte der Brand eines Postautos mit sechs Todesopfern und fünf Verletzten in Kerzers FR die ganze Schweiz. Wenige Wochen nach der Tragödie findet in der Freiburger Gemeinde der traditionelle Kerzerslauf am Samstag, 21. März, statt. Wie die Organisatoren am Freitag bekanntgeben, wird der Ablauf der Laufveranstaltung vor dem Hintergrund des Unglücks aber angepasst.

«Nach dem tragischen Unglück vom 10. März 2026 in Kerzers hat das OK des Kerzerslaufs nach sorgfältiger Abwägung und im engen Austausch mit der Gemeinde sowie den Sponsoren entschieden, den Kerzerslauf am kommenden Samstag durchzuführen – jedoch in einem bewusst angepassten und würdevollen Rahmen», schreibt das Organisationskomitee in einer Medienmitteilung.

Besondere Gedenkelemente geplant

Mit visuellen und akustischen Elementen will das OK den Opfern gedenken und deren Angehörigen Respekt zollen. Den Läuferinnen und Läufer werden zudem Trauer-Armbänder zur Verfügung gestellt, um ihre Verbundenheit auszudrücken. Auf die geplante Warm-up-Party wird komplett verzichtet. Damit soll «ein Zeichen von Gemeinschaft und Zusammenhalt» gesetzt werden.

«Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Der Kerzerslauf ist ein sportlicher Anlass, der viele Menschen zusammenbringt. Gerade in einer schwierigen Zeit kann Bewegung und gemeinsames Unterwegssein auch ein Zeichen von Zusammenhalt sein. Gleichzeitig ist es uns wichtig, den Anlass in einem würdevollen und respektvollen Rahmen durchzuführen», wird OK-Präsident Markus Ith in der Mitteilung zitiert.

Viele der Helferinnen und Helfer aber auch der Teilnehmenden stammen aus der Region und seien direkt oder indirekt vom tragischen Ereignis betroffen. Die Durchführung des Kerzerslaufs soll ihnen die Möglichkeit bieten, «gemeinsam zu laufen und dabei einen Moment des Innehaltens zu erleben».