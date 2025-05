Ditaji Kambundji hat bekanntgegeben, wann sie in die Sommersaison startet. Sie wird dies Ende Mai in Marokko tun.

Nach Saisonstart in Rabat in der Diamond League

1/2 Ditaji Kambundji blickt dem Start der Sommersaison entgegen. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ditaji Kambundji (22) steigt am 25. Mai in Rabat im Rahmen der Diamond League in die Sommersaison ein. Die jüngere Schwester von Mujinga (32) wird in Marokko über 100 m Hürden antreten.

Rabat dient quasi als Vorbereitung für die dritte Etappe des Grand Slam Track in Philadelphia (30. Mai bis 1. Juni). Wie das Management der Bernerin meldet, läuft Ditaji Kambundji dort in der Kategorie «short hurdles» und wird sowohl über 100 m flach als auch über 100 m Hürden antreten. Sie ist die erste Schweizerin, die in der neuen Serie antritt, nachdem Dominic Lobalu anfangs April in Jamaika mit einer Zerrung absagen musste.

Die WM-Zweite der Hallen-Titelkämpfe 2025 in Nanjing wird sich unter anderen mit Sydney McLaughlin-Levrone (25) messen. Die Weltrekordhalterin über 400 m Hürden wird am Wochenende vom 31. Mai/1. Juni ihren ersten 100-m-Lauf flach bei der Elite bestreiten.