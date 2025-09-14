1/4
Wie viele Medaillen holt die Schweiz in Tokio? Ditaji Kambundji ist unsere Hürden-Hoffnung.
Die ersten zwei Tage sind an der Leichtathletik-WM durch. Im Medaillenspiegel zeigt sich ganz vorne bereits ein klares Bild.
Das Wichtigste am dritten Tag
- 00.30 Uhr: Marathon Final (Männer)
- 2.05 Uhr: Stabhochsprung Qualifikation (Frauen) mit Lea Bachmann, Angelica Moser und Pascale Stöcklin
- 12.35 Uhr: 400m Hürden Vorläufe (Männer) mit Julien Bonvin
- 12.40 Uhr: Weitsprung Qualifikation (Männer) mit Simon Ehammer
- 12.49 Uhr: Stabhochsprung Final (Männer)
- 13.23 Uhr: 110m Hürden Vorläufe (Männer) mit Jason Joseph
- 14 Uhr: Hammerwerfen Final (Frauen)
- 14.06 Uhr: 100m Hürden Halbfinal (Frauen, mit Ditaji Kambundji)
- 14.30 Uhr: 1500m Halbfinal (Männer)
- 14.55 Uhr: 3000m Hindernis Final (Männer)
- 15.20 Uhr: 100m Hürden Final (Frauen, evtl. mit Ditaji Kambundji)
Alles zu Resultaten und News rund um die WM gibts hier.
Insgesamt werden an neun Wettkampftagen Medaillen vergeben. Die Schweiz hat in ihrer Leichtathletik-Geschichte bis vor dem Event in Japan an Freiluft-Weltmeisterschaften neunmal Edelmetall gewonnen (4x Gold, 5x Bronze).
Im diesjährigen Aufgebot kennt einzig Simon Ehammer das Gefühl, an einer WM auf dem Podest zu stehen. 2022 in Eugene holte er Bronze im Weitsprung. Auch dieses Jahr geht er nebst dem Zehnkampf in seiner Paradedisziplin an den Start.
