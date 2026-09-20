Simon Ehammer liess sich am Fuss operieren. Der Leichtathletik-Star will damit Probleme beheben, die ihn schon seit 2024 plagen.

Nach der Saison ist bei den Leichtathleten die Zeit gekommen, um ihre Wehwehchen auszukurieren. Dies gilt für Stabhochspringerin Angelica Moser (28) ebenso wie für Zehnkämpfer und Weitspringer Simon Ehammer (26).

Der Appenzeller liess sich am Knöchel und an der Ferse am linken Fuss operieren, wie er zusammen mit einem Spital-Bild auf Instagram verkündet. «Die Probleme verfolgen mich seit 2024, deshalb habe ich mich am Dienstag einer Operation unterzogen», schreibt Ehammer. Konservative Behandlungsmethoden hätten bisher nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Um – auch im Hinblick auf Olympia 2028 in Los Angeles – voll fit zu werden, hat er sich nun für den Eingriff entschieden.

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Auf die Reha freut sich Ehammer sogar: «Die kann man ja auch am Strand oder in einem Traumhotel starten, oder?» Bevors Richtung Strand geht, besucht der EM-Silber-Springer von Birmingham noch den Töff-GP im österreichischen Spielberg.