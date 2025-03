Das komplette Statement von Swiss Athletics zum Fall Hoffmann

Die Selektionskommission von Swiss Athletics hat bei ihrem Entscheid für die Hallen-WM in Nanjing ausschliesslich diejenigen Athletinnen und Athleten selektioniert, die am Ende der Qualifikationsperiode am Sonntag, 9. März 2025, aufgrund ihrer Position in der «Road to Nanjing» von World Athletics waren. Anders als bei anderen internationalen Meisterschaften wurden keine Athletinnen und Athleten gemeldet, die nachträglich wegen Absagen hätten nachrutschen können.

Dies betrifft nicht nur Lore Hoffmann. Auch in anderen Disziplinen, in denen die Teilnehmerfelder nicht voll sind, hätten theoretisch Schweizer Athletinnen und Athleten nachrutschen können. Auf diese Möglichkeit hat die Selektionskommission verzichtet, da mit der Hallen-EM in diesem Winter bereits eine internationale Meisterschaft stattgefunden hat. Dort waren 21 Schweizer Athletinnen und Athleten dabei.

Nach Abschluss der Qualifikationsperiode (1. September 2024 bis 9. März 2025) war Lore Hoffmann nicht in den Top 30 (= Target number of athletes/maximale Grösse des Teilnehmerinnenfeldes) der «Road to Nanjing» von World Athletics drin, da sie weder die verlangte Limite erfüllt noch die bei Ende der Qualifikationsperiode notwendige Zeit von 2:00,72 Minuten gelaufen war, um in die Top 30 zu kommen. Lore Hoffmann war mit 2:01,25 Minuten deutlich ausserhalb der Top 30 klassiert. Somit waren zum Zeitpunkt der Selektion nur zwei Athletinnen – Audrey Werro und Rachel Pellaud – selektionierbar, und die Hallen-SM galt nicht als Trials-Wettkampf. Letzteres wäre nur der Fall gewesen, wenn am 10. März 2025 mehr als zwei Athletinnen selektionierbar gewesen wären.

Swiss Athletics versteht, dass sich Lore Hoffmann mit dem Selektionsentscheid schwertut. Der Entscheid, nur Athletinnen und Athleten zu selektionieren, die per 10. März 2025 via «Road to Nanjing» qualifiziert waren, hat nichts mit Lore Hoffmann zu tun. Dieser Massstab wurde über sämtliche Disziplinen angewendet.