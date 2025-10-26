Der schwedische Läufer Andreas Almgren bricht den europäischen Halbmarathon-Rekord in Valencia mit einer Zeit von 58:41 Minuten. Er übertrifft damit die bisherige Bestmarke des Schweizers Julien Wanders aus dem Jahr 2019 um 32 Sekunden.

1/2 Beim Halbmarathon in Valencia bricht der Schwede Andreas Almgren die europäische Rekordzeit. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Julien Wanders ist nicht mehr der schnellste europäische Läufer in der Geschichte des Halbmarathons. Der Schwede Andreas Almgren bricht am Sonntag den Kontinentalrekord, der seit 2019 vom Genfer gehalten wurde, indem er den Halbmarathon in Valencia in 58:41 Minuten absolviert.

Almgren ist der erste Europäer unter 59 Minuten über die Distanz von 21,0975 km und verbessert die Marke, die Wanders im Februar 2019 in Ras El-Khaimah in den Arabischen Emiraten aufgestellt hatte, um 32 Sekunden.

Insgesamt wird Almgren Vierter

Der 30-jährige Almgren hat im September an der WM in Tokio die Bronzemedaille über 10'000 m gewonnen. In Valencia wird er nun Vierter. Das Rennen gewinnt in 58:02 Minuten der Äthiopier Yomif Kejelcha, der seinerseits in Tokio vor Almgren Silber holte. Wanders hingegen ist seit einiger Zeit ausser Form und hat die Qualifikation für den Grossanlass nicht mehr geschafft.