Thompson-Herah verpasst Olympia verletzungsbedingt

Elaine Thompson-Herah hat schon fünfmal Olympiagold zu Hause. Eine weitere Medaille kommt in diesem Jahr nicht dazu. Sie kann nicht an den Spielen in Paris teilnehmen.

1/2 Wird in Paris keine Freudensprünge machen: Elaine Thompson-Herah.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Elaine Thompson-Herah kann an den Olympischen Spielen in Paris nicht teilnehmen. Die fünffache Olympiasiegerin muss wegen einer Achillessehnen-Verletzung passen.

«Ich bin verletzt und am Boden zerstört, dass ich die Olympischen Spiele in diesem Jahr verpasse. Aber es geht auch um meine Gesundheit. Und die steht an erster Stelle», schreibt die 31-jährige Jamaikanerin in den sozialen Netzwerken.

Thompson-Herah hatte geplant, in Frankreichs Hauptstadt als Einzel-Läuferin nur über die 100 m anzutreten. An den Spielen 2016 in Rio de Janeiro und 2021 in Tokio sicherte sie sich über die Sprint-Strecken das Double. In Japan gewann sie ausserdem Gold mit der 4x100-m-Staffel.