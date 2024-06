In der Leichtathletik bahnen sich spektakuläre Neuerung an: Zwei neue Event-Formate könnten ab 2025 die etablierte Diamond League herausfordern.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Shacarri Richardson jubelt 2023 über den 100-Meter-Sieg in Zürich: Wird die Amerikanerin künftig an den neuen Leichtathletik-Events statt in der Schweiz starten?

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Es kracht und knallt in der Leichtathletik-Szene. In wenigen Tagen tauchen gleich zwei neue, spektakuläre Event-Formate auf, die das Zeug haben, an der etablierten Struktur mit der Diamond League als Topserie zu rütteln.