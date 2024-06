Lyles setzt Zeichen und plant historischen Olympia-Coup

Weltmeister Noah Lyles setzt an den Trials, den Olympia-Ausscheidungen der US-Leichtathleten in Eugene ein Zeichen: Lyles siegt souverän über 100 m und qualifiziert sich für die Sommerspiele in Paris.

1/2 Noah Lyles freut sich über eine gute Zeit und die Qualifikation über 100 m für die Olympischen Sommerspiele in Paris.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Noah Lyles, der sich bei diesen Olympischen Spielen noch für die 200 m qualifizieren muss, gewann in 9,83 Sekunden und egalisierte seinen persönlichen Rekord. Er verwies Kenny Bednarek (9,87) und den Olympia-Zweiten Fred Kerley (9,88) auf die Plätze. Alle drei werden in Paris über 100 m an den Start gehen.

Der Weltmeister von 2019, Christian Coleman, der in 9,93 Sekunden bloss den 4. Platz belegte, ist das Opfer der hohen Leistungsdichte über 100 m in den USA. Coleman darf zwar nach Paris, muss sich dort – wenn sich kein Qualifizierter verletzt - mit Einsätzen in der 4x100-m-Staffel begnügen. Coleman hatte schon die Spiele 2021 in Tokio verpasst.

Der Traum vom Vierfach-Triumph

Noah Lyles, der die Vorläufe ganz in weiss und den Final ganz in rot bestritt, sorgte wie üblich vor, während und nach dem Rennen für eine Show. «Ich bin bereit», kommentierte der dreimalige Weltmeister von Budapest 2023 (100 m, 200 m, Staffel) seinen Sieg.

Lyles hofft ausserdem auf eine Nominierung für die 4x400-m-Staffel der USA, womit er in Paris bei Olympia einen so noch nie dagewesenen Vierfachsieg anstreben könnte.