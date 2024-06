Richardson qualifiziert sich mit Weltbestleistung für Olympia

Die US-Sprinterin Sha'Carri Richardson qualifiziert sich mit Bestzeit in den Trials in Eugene für die Olympischen Spiele in Paris.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Sprinterin Sha'Carri Richardson qualifiziert sich auf überzeugende Weise für die Olympischen Spiele in Paris. Die Texanerin gewinnt bei den amerikanischen Ausscheidungen in Eugene, Oregon, das 100-m-Rennen in der Weltjahresbestzeit von 10,71 Sekunden.

Die 24-jährige Weltmeisterin wird erstmals unter den fünf Ringen an den Start gehen. Vor drei Jahren hatte sie wegen einer Sperre nach Cannabis-Konsum die Teilnahme an den Spielen in Tokio verpasst.

Neben Richardson werden Melissa Jefferson und Twanisha Terry die USA über 100 m in Frankreichs Hauptstadt vertreten.