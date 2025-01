Als wäre er im Ring Conor McGregor lässt es auch im Fussball krachen

Tritte, Wrestling-Griffe und viel Kampfgeist: Auch auf dem Fussballfeld will man Conor McGregor am liebsten aus dem Weg gehen. Der irische UFC-Star spielt für die Mannschaft seines Pubs gegen einen anderen Amateurverein. Am Schluss gibts ein Remis.