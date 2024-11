«Ich trainiere härter als du» Jake Paul boxt sich für Mega-Kampf gegen Mike Tyson heiss

In der Nacht von Freitag auf Samstag gilts für Jake Paul (27) ernst. In Texas trifft er auf Box-Legende Mike Tyson (58). Es ist der bisher grösste Kampf in der Karriere des Internet-Stars. Auf seinem Instagram-Kanal lässt er seine Fans an der Vorbereitung teilhaben.